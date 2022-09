National Preparedness Month: Getting Ready for Emergencies

Are you prepared in the event of a disaster? Have you made an emergency kit? Does your family have a plan?

September is National Preparedness Month. Here are some tips for four different types of disasters — for more information and more resources, visit ready.gov!

¿Esta preparado para el próximo crisis? ¿Ha preparado un kit de emergencia? ¿Su familia tiene un plan de evacuación? ¡Mantengase informado! Para mas informacion visite: listo.gov!

Hurricanes | Huracanes

Take shelter at home. Stay away from windows, have on hand emergency food and water supplies (for at least 72 hours), full tank of gas in car, etc.

Protect your property. Secure outdoor items, windows, etc.

Have an evacuation plan. Know where to go and how you plan to get there if there is an evacuation order

Know the evacuation routes and location of opened evacuation shelters.

Make an emergency kit (see link above!). Add all necessary items for you and all members of your family. Don’t forget to include important papers!

Stay up to date. Listen for emergency information and alerts.

Español:

Quedese en casa. Evite las ventanas, tenga un suministro de emergencia de alimentos y agua (por lo menos 72 horas), tanque lleno de gasolina en el vehículo, etc.

Proteja su propiedad. Asegure artículos externos, ventanas, etc.

Crear un plan de evacuación. Sepa a donde ir y como llegar allí en caso de una orden de evacuación.

Conozca las rutas de evacuación y los refugios o albergues locales que estén abiertos.

Prepare un kit de emergencia (ver link arriba!). Traiga todos los suministros necesarios para usted y todos los miembros de su familia (no olvide los documentos).

Actualizaciones regulares. Escuche a la información de emergencia y las alertas.

Tornadoes| Tornados

Stay informed for the latest information and updates.

If you’re indoors, go to a windowless interior room, on the lowest level of your house. Stay under a sturdy piece of furniture and cover your head with your hands.

If you’re outdoors, get inside a building or shelter lower than the street level if possible.

If you’re in your vehicle, park on the lowest level of the street you can, buckle your seat belt, put your head down below the windows and protect it with your hands.

Español:

Manténganse informado sobre la última informacion y las alertas.

Al dentro de la casa, refugiarse en una habitación cerrada, sin ventanas, en el nivel mas bajo de su casa. Quédese debajo de un mueble resistente y cúbrase la cabeza con las manos.

Afuera, sí es posible, entra a un edificio o refugio que esté cerca y mas bajo que el nivel de la calle.

En su vehículo, estacione en el nivel más bajo de la calle que pueda, abrocha su cinturón de seguridad, baje la cabeza por debajo de las ventanas y protéjala con las manos.

Flooding | Inundaciones

Before the flooding, get ready to evacuate with an emergency kit if ordered to do so.

Stay away from the flooded area, even with your vehicle.

At home, turn off all utilities and close the main gas valve.

If you’re indoors, go to the upper level with emergency food and water supplies (for at least 72 hours).

Be mindful of flash flooding…..”turn around, don’t drown.”

Español:

Antes de la inundación, prepárese para evacuar con una bolsa de emergencia, si se le ordena hacerlo.

Manténgase alejado de las zonas de inundación, incluso con su vehículo.

En casa, apague toda la electrónica y cierre el gas.

Al dentro de la casa, refugia al nivel superior con suministros de emergencia incluidos agua y alimentos.

Debe ser consciente de la crecida rapida… “de la vuelta, no se ahogue.”

Earthquake| Terremotos

Visit the Great ShakeOut to practice earthquake safety with millions of people around the world!

If you’re indoors, DROP to protect yourself under a sturdy piece of furniture, COVER your head with one arm and hand, and HOLD on! Click here for more details.



If you’re outdoors, stay away from buildings and be careful of possible debris and power lines.

If you’re in your vehicle, pull over and stop and set the parking brake. Buckle your seat belt, put your head down below the windows and protect it with your hands.

Expect aftershocks to follow the main shock.

Español:

¡Visite el Gran ShakeOut para practicar simulacros de terremoto con millones de personas en todas partes del mundo!

Si está adentro , AGACHESE para protegerse debajo de un mueble resistente, CÚBRASE la cabeza con un brazo y una mano, ¡y SUJETESE! Haga clic aquí para más detalles.

Afuera, manténgase alejado de los edificios y tenga cuidado con los posibles escombros y lineas electricas.

En su vehículo, estacione, y ponga el freno de mano. Abrocha su cinturón de seguridad, baje la cabeza por debajo de las ventanas y protéjala con las manos.

Espere otras replicas después del temblor principal.

Wildfires | Incendios Forestales

Refer to the American Red Cross Wildfire Preparedness Checklist.

Ensure that the area around your home (at least 30 feet) is free of leaves, debris or any other flammable materials.

Clean out gutters and roof drains regularly.



Create a home evacuation plan and practice it with your household (and pets too!).

Keep N95 masks readily available to protect yourself from inhaling smoke.

Use high-efficiency air filters in your air conditioning system to keep your air clean.

Pay attention to emergency alerts for information and instructions during an emergency.

Español:

Consulte la Lista de Verificación de Preparación para incendios forestales de la Cruz Roja Americana.

Asegúrese de que el área alrededor de su casa (al menos 30 pies) esté libre de hojas, escombros o cualquier otro material inflamable.

Cree un plan de evacuación del hogar y practíquelo con su familia (¡y también con sus mascotas!).

Limpie las canaletas y los desagües del techo con regularidad.

Mantenga las máscaras N95 fácilmente disponibles para protegerse de la inhalación de humo.

Use filtros de aire de alta eficiencia en su sistema de aire acondicionado para mantener el aire limpio.

Preste atención a las alertas de emergencia para obtener información e instrucciones durante una emergencia.

Helpful links to prepare for an emergency:

General information about disaster preparedness: Ready.gov

How to build an emergency kit: Ready.gov/build-a-kit

Enlaces útiles para prepararse para una emergencia: